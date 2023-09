Dal nord ovest: Corpo senza vita di un cercatore di funghi rinvenuto nel torinese

Questa mattina i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato due interventi per cercatori di funghi. Il primo era iniziato ieri sera nel comune di Coazze (To) per il mancato rientro di un uomo. Dopo che le squadre con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno operato senza successo fino alle 4 di notte, questa mattina la salma del disperso è stata trovata da un altro cercatore di funghi che ha allertato il personale che stava battendo i boschi nella zona di Pian Neiretto.

Dopo le operazioni di Polizia Giudiziaria svolte dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza il corpo è stato recuperato a spalle e consegnato ai Carabinieri. In seguito, intorno alle 10.45, la Centrale Operativa ha ricevuto una chiamata di emergenza da una donna infortunatasi durante la cerca nei boschi del comune di Massello (To). Le squadre a terra del Soccorso Alpino hanno raggiunto la donna, le hanno stabilizzato un arto inferiore presumibilmente fratturato e hanno proceduto con l'imbarellamento e il trasporto a valle dove è stata consegnata all'autoambulanza.