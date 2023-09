Premio +bellezza in Valle: Cascina Serra Bed & Breakfast eco-house è il Vincitore del Premio Sellalab

Il Premio Sellalab, conferito ad uno dei progetti candidati alla quarta edizione del Premio +bellezza in Valle ha un vincitore: è la Cascina Serra Bed & Breakfast eco-house!

In che cosa consiste il progetto

L’intervento è stato presentato da Monica Bianchetti ed Enrico Contini e consiste nella realizzazione di una nuova struttura a bassissimo consumo energetico, una “passiv house” dedicata all’accoglienza nel territorio della Valle Elvo, precisamente a Muzzano. Un angolo di pace e relax immerso nella natura. La legna raccolta nei boschi limitrofi alimenta la termo-cucina del b&b e i proprietari integrano l’acqua calda sanitaria che raramente non riescono a produrre con i pannelli solari. Inoltre, a lato della struttura si trova dal 2019 anche una delle ormai note Big Bench.

La motivazione di Sellalab

Christian Clarizio, Head of Sellalab Biella, racconta il perché di questa scelta. Innanzitutto la visione di un imprenditore che è passato dal sogno di uno spazio inutilizzato -con una materia prima inutilizzabile- al dare vita a un’attività non solo imprenditoriale ma anche di grande valore per il territorio. L’attività imprenditoriale si è quindi strutturata su importanti caratteristiche di tutela del territorio, di riduzioni dei consumi e di impatto passivo, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Inoltre, ci ha colpiti l’innovazione per promuovere l'eccellenza nell'ospitalità: l’innovazione in un B&B può portare a esperienze straordinarie per gli ospiti, contribuendo ad elevare gli standard di qualità. La scelta del luogo può, infine, stimolare l'interesse per le destinazioni meno conosciute o per quelle che cercano di rinnovarsi anche grazie all’incentivazione della sostenibilità e l'attenzione all'ambiente.

L’intervento riceverà il Premio Sellalab il 7 ottobre a Palazzo Gromo Losa al Piazzo di Biella, durante la cerimonia conclusiva della quarta edizione del Premio +bellezza in Valle, insieme agli altri interventi vincitori.

Nei prossimi giorni sveleremo il nome dell’intervento vincitore del Premio Reda.

L’evento è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con Fondazione BIellezza e, come ogni anno, gode del supporto dei partner Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon, Orange Pix e Scarlatta.