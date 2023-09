Il Consorzio Iris torna sui territori

Il Centro per le famiglie del Consorzio IRIS, nell'ambito del Progetto " Di Comune in Comune” si sposta sul territorio con una nuova programmazione di eventi, rivolti in particolar modo a genitori e famiglie ma anche ad adulti interessati (operatori, insegnanti, volontari, membri della comunità educante).

“Portare i servizi per la famiglia nei nostri comuni è un chiaro obiettivo del CdA del Consorzio e sono particolarmente lieto di poter presentare un calendario di eventi rivolti ai cittadini con la partecipazione di esperti del settore ed operatori di riconosciuta capacità professionale” commenta il Presidente Marco Romano “gli eventi proposti sono stati oggetto di un sapiente lavoro organizzativo dei nostri operatori di concerto con le amministrazioni dei Comuni del Consorzio che voglio ringraziare per la collaborazione e per l’attenzione riservata a tematiche di primaria importanza per la crescita sociale del territorio. Grazie anche al supporto della rete SBIR, il Centro per le Famiglie, con il servizio di sostegno alla genitorialità IL PATIO, propone otto occasioni formative e di confronto: 4 eventi a tema condotti da professionisti esperti che riguarderanno tutte le fasce di età dei figli (dalla nascita all'adolescenza) e 4 incontri di confronto per gruppi di genitori con gli operatori del Centro per le Famiglie (psicologa e educatrice professionale)” .

ECCO IL PROGRAMMA:

EVENTI IN PLENARIA CON ESPERTI

6 ottobre ore 20:30 “COMUNICARE CON LE EMOZIONI” conduce Silvana Quadrino a SAGLIANO MICCA presso il Salone Polivalente Luigi Varnero.

La Dott.ssa Quadrino (psicologa e psicoterapeuta della famiglia, esperta in dinamiche della comunicazione) ci accompagnerà nell'esplorazione di una comunicazione adatta ai propri figli, (quando ci sono emozioni dei nostri bimbi che facciamo fatica ad accogliere) e nella scoperta di opportunità e strategie efficaci da mettere in atto . Fascia 3-11 anni

20 ottobre ore 20:30 “COMUNIC-AZIONE” conduce Valentina Ortu. A GAGLIANICO presso l’Auditorium Comunale

La Dott.ssa Ortu ( psicologa e formatrice) tratterà come sviluppare una comunicazione efficace con i bambini nella fascia d’età 0-6 e quali strategie mettere in atto per migliorare le interazioni familiari quotidiane.

17 novembre ore 20:30 –“POSSO SBAGLIARE?” Conduce Federica Andorno. A CAVAGLIA’ presso la Sala Convegni

La dott.ssa Andorno ( psicologa e psicoterapeuta svolge attività clinica con adolescenti e genitori) partirà dal punto di vista del genitore: come si sente un genitore di fronte agli insuccessi o agli errori dei propri figli? Il significato dell’errore: da fallimento a possibilità di aprire nuove strade per conoscere il mondo.Fascia: preadolescenza e adolescenza

12 gennaio ore 20:30 – “IN ASCOLTO DELLE NUOVE GENERAZIONI” - conduce Davide Fant . A OCCHIEPPO INFERIORE

Il dott. Fant ( formatore pedagogista / approcci originali con adolescenti in difficoltà) affronterà i vissuti che possono provare i ragazzi di oggi e cercare di capire se l’origine deriva da una società che richiede di essere sempre più performativi, competitivi e attenti. Se così fosse (e ci sono buoni motivi per sostenerlo) l’unico modo per promuovere il benessere dei nostri ragazzi è quello di creare spazi educativi radicalmente differenti! Fascia: preadolescenza e adolescenza

INCONTRI DI GRUPPO PER GENITORI con gli operatori esperti del Centro per le Famiglie

14 ottobre 10.00 – 12.00 “ COMUNICARE CON LE EMOZIONI” a MIAGLIANO -Lanificio Botto

28 ottobre 10.00 – 12.00 “ COMUNIC-AZIONE” a VERRONE -Sala Falseum

25 novembre 2023 10.00 – 12.00 “ POSSO SBAGLIARE? ” a CERRIONE - Polivalente

20 gennaio 2024 10.00 – 12.00 “ IN ASCOLTO DELLE NUOVE GENERAZIONI” a MONGRANDO

Le iniziative sono gratuite. E' Necessaria l'iscrizione attraverso il QR CODE che si trova nei volantini oppure ai seguenti link: https://forms.gle/YpHSi7fTCXriBRy96 https://forms.gle/Gz8oKdWvXz7fLA1c7

Per informazioni contattare : Centro per le Famiglie I.R.I.S.- il PATIO - 335-7920454 ( anche whatsapp) o inviare una email a patio@consorzioiris.net

Seguiranno in primavera, 4 laboratori genitori-figli ( attività di gioco/ scoperta per genitori e figli)

Ricordiamo che Centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S.- ha due spazi rivolti ai genitori: "Il Patio" e “Ge.Co” Il Patio sostiene le famiglie e in particolar modo I genitori con figli dalla nascita all’adolescenza attraverso sportello informa famiglie (per chi necessitasse informazioni sulle attività del Centro famiglie o servizi sul territorio), consulenze educative individuali e incontri di gruppo denominate “Conversazioni tra genitori” (gruppi di confronto tra genitori condotti dagli operatori suddivisi per fasce d’età dei figli- da 0 a 25 anni ).

I gruppi di conversazione , con iscrizioni sempre aperte, sono partiti a settembre e proseguiranno per tutto l’anno scolastico .

Ge.Co ( Gestione del conflitto per genitori in situazione di separazione) fornisce sostegno a genitori che stanno affrontando una separazione offrendo: percorsi di mediazione familiare, supporto psicologico e gruppi di parola per figli di genitori separati.

Per accedere a Patio e Ge.co: contattare il Centro per le Famiglie ( come sopra) ai seguenti recapiti/ indirizzi: 335-7920454 ( anche whatsapp) patio@consorzioiris.net .