Alla XI Giornata Europea delle Fondazioni partecipa anche la Fondazione CRB

Dal 25 settembre al 1° ottobre, in occasione dell’undicesima Giornata Europea delle Fondazioni, Acri e Assifero, con le Fondazioni associate, promuovono “Ci stiamo lavorando. Attiviamo le energie delle comunità”: un’iniziativa che coinvolge oltre 100 progetti di inclusione lavorativa promossi o sostenuti dalle Fondazioni in tutta Italia. L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio Rai Per la Sostenibilità ESG, e vedrà partecipe anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

In particolare tra le attività promosse dalla Fondazione c'è Bi.lanciare, un progetto territoriale con capofila il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, volto a creare un hub della conciliazione nel Biellese con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

L’obiettivo di questa Giornata è richiamare l’attenzione sulle tante iniziative diffuse nel Paese che mettono al centro il lavoro quale chiave per favorire l’autodeterminazione e l’inclusione sociale. E per quanto riguarda il progetto dalla Fondazione CRB, protagoniste saranno le donne biellesi, oltre a bambini, bambine e adolescenti, che avranno l'occasione di sperimentare nuove forme di welfare territoriale.

Si stima che, ogni anno, le Fondazioni destinino complessivamente circa 50 milioni di euro a iniziative volte a favorire l'inclusione lavorativa, coinvolgendo oltre 30mila persone.