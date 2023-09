Settimana europea della mobilità: cos'è per i ragazzi la mobilità sostenibile? Le idee di Rebecca e di Lorenzo, VIDEO

Dal 16 a oggi 22 settembre è stata la settimana europea della mobilità. E il tema annuale della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ per il 2023 è "Risparmio Energetico".

Il tema scelto quest'anno vuole far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività non solo in termini ambientali. La scelta di una mobilità sostenibile può contribuire considerevolmente al risparmio energetico oltre a migliorare la vivibilità delle città. Nei giorni scorsi noi abbiamo affrontato il tema con il Ministro all'Ambiente Gilberto Pichetto Leggi Non solo elettrico oggi con due ragazzi che ci hanno espresso le loro idee: Rebecca e Lorenzo.

L'intervista di Rebecca:

Ed ecco Lorenzo