Obiettivo Tricolore, la staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi fa tappa a Biella

Biella ha accolto la comitiva di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta paralimpica ideata dal campione Alex Zanardi e partita lo scorso 9 settembre da Cortina d'Ampezzo. 26 tappe, oltre 1600 chilometri percorsi, con arrivo finale a Parigi il prossimo 1° ottobre.

Protagonisti di questo lungo e affascinante viaggio sono 70 atleti paralimpici di ‘Obiettivo3’, il progetto di reclutamento e avviamento allo sport per persone con disabilità nato alcuni anni fa proprio per volontà di Zanardi, i quali in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche, di corsa e in canoa si passeranno il testimone per dimostrare che le disabilità fisiche e mentali non sono un limite, ma una diversa opportunità di vita.

Nel caso specifico, il tandem formato da Federico Andreoli e Luca Chiesa è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, 21 settembre, in piazza Duomo, a Biella. Ad aspettarli il sindaco Claudio Corradino, insieme al vice (nonché assessore allo Sport) Giacomo Moscarola e ai consiglieri della Lega Vito Colletta e Alessio Ercoli.

Domani, intorno alle 11, il biellese Cristian Cucco, assieme al duo composto da Andreoli e Chiesa, al campione del mondo di sci di fondo Federico Pellegrino e al ciclista paralimpico Fabio Radrizzani, partiranno dal Santuario di Oropa per raggiungere la cittadina di Verrès.