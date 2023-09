Le corse della settimana di Newsbiella.it

Domani, Venerdì 22 settembre l'appuntamento è alle ore 20 con la Cinquemila degli Alpini, trofeo San Maurizio, 17° edizione, gara podistica non competitiva in notturna lungo un percorso illuminato da torri faro ma con luce frontale obbligatoria. L’iscrizione costa 5 euro. Al termine, su prenotazione, si potrà partecipare al Polenta party.

Domenica 24 settembre, è in calendario il Periplo del Lago di Viverone, km 21. La Croce Rossa di Cavaglià organizza per domenica 24 settembre una camminata a passo libero che costeggerà tutto il perimetro del lago di Viverone tra boschi, prati e scorci panoramici, accompagnati dai primi colori dell’autunno e dai profumi del periodo di vendemmia. Ritrovo e partenza lungolago zona Palafitta-approdo battello. Iscrizione in loco tra le 8.30 e le 9.00- quota iscrizione Euro 5,00. A metà percorso circa si troverà un punto acqua presso il Villaggio palafitticolo sulla sponda del Comune di Azeglio. Per chi desidera terminare la camminata ad Anzasco (13 km circa) saranno disponibili i mezzi della Croce Rossa per il rientro al parcheggio. Per coloro che, invece, effettueranno il rientro a piedi (21 km in totale circa), il cammino proseguirà da Anzasco in direzione Piverone, deviando poi verso Viverone alto attraverso il centro storico scendendo, infine, sul lungolago. Tipologia percorso: asfalto e sterrato per lo più battuto attraverso i boschi. Tratti in pendenza non rilevanti. Necessarie calzature ed abbigliamento adeguato. Tempo di percorrenza medio h 3,30. Non sono previste soste o deviazioni. Partenza ed arrivo sempre in gruppo con i nostri accompagnatori. All’arrivo ristoro finale come di consueto, vi aspettiamo numerosi ! Per eventuali informazioni: 3280647794-3487130774.

Domenica 24 settembre Trail di Cascina Andriana, km 6,5, Sandigliano (BI) Canatone Claudio organizza a Sandigliano domenica 24 settembre 2023 Trail di Cascina Andriana ( percorso tutto sterrato ) manifestazione n.c con camminata ludico motoria libera a tutti e nord walking. Il ritrovo è alle ore 8 a Cascina Andriana

1° partenza : ore 9.30 trail libero a tutti di km 6.500 (3 giri );

2° partenza : ore 10.10 riservata ai migliori 20 maschili arrivati e alle migliori 10 arrivate femminili sulla distanza di 4 km.

Sarà consegnato il Trofeo alla Società con più iscritti, verranno premiati tutti i finalisti della 2° partenza. Sono consigliate le preiscrizioni per agevolare i compito degli organizzatori con nome, cognome, anno nascita, società a Canatone Claudio cell. 3664159654 e-mail canatoneclaudio2@gmail.com whats app.

Sempre domenica 24 alle ore 10 nella Baraggia di Candelo - Parcheggio Riserva naturale orientata delle Baragge - appuntamento con la FITWALKING FOR AIL, camminata solidale non competitiva promossa da AIL Biella per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti ematologici. Iscriviti inviando una mail all’indirizzo info@ailbiella.it o tramite whatsapp al numero 3884531139. Il ritrovo è alle ore 10,00- Partenza ore 10,30; Quota iscrizione: 10€ da versare il giorno dell'evento - bambini gratis