Atleti di Artesport e Ippon 2 al Seminario della Nazionale Giovanile FIJLKAM

Otto gli atleti Biellesi delle società sportive Artesport e Ippon 2 presenti al Seminario della Nazionale Giovanile di karate FIJLKAM tenutosi a Riccione. Tre giornate intense di allenamento sotto la guida dei tecnici Federali della CNAG (Commissione Nazionale Attività Giovanile).

Gli atleti hanno avuto la possibilità di partecipare grazie ai numerosi meriti sportivi raggiunti in questi ultimi anni: Francesca Crucitti è stata iscritta direttamente dalla Federazione come atleta azzurra; Sofia Crucitti iscritta come campionessa Italiana 2023 (classe 2010); Emma Casaliggi, Giovanni Ollagnero e Filippo Mosca (campione Italiano 2021) sono stati ammessi per i risultati sportivi ottenuti in campo Nazionale e Internazionale; Lisa Zoccola, Stefano Coppa e Lorenzo Marinone (bronzo ai campionati Italiani 2022) sono stati selezionati come atleti meritevoli dal Centro Tecnico Regionale del Piemonte.

È così che prende il via la nuova stagione sportiva per le due associazioni biellesi, con un calendario agonistico ricco di avvenimenti e competizioni importanti. Le due società sportive dilettantistiche di appartenenza degli atleti, Artesport di Cossato e Ippon 2 Karate di Biella, oltre ad essere ai vertici della regione per i risultati agonistici (classifica FIJLKAM anno 2022 rispettivamente seconda e terza, solo dietro alla Società TKT di Torino, campionessa italiana), sono da sempre attente alla preparazione delle fasce giovanili.

I rispettivi tecnici ricoprono importanti incarichi in Federazione proprio a garanzia dell’attenzione rivolta agli anni più delicati: Maurizio Feggi è membro della Commissione Nazionale e Rapporti con la Scuola, mentre Andrea Crucitti ricopre la medesima carica a livello Regionale. I corsi nelle due sedi stanno ripartendo: i maestri, i loro aiutanti, i piccoli e grandi campioni non vedono l’ora di potervi accogliere e far conoscere questo meraviglioso sport.