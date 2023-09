Forza Italia, a Biella un banchetto sabato in via Italia

Forza Italia: per chi volesse aderire a Forza Italia, il presidio liberale e moderato all’interno del centrodestra, una rappresentanza sarà presente sabato 23 settembre con un banchetto di tesseramento in via Italia a Biella, angolo Gustavo di Valdengo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 .