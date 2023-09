Il Comune di Viverone organizza, con la collaborazione del Centro di Documentazione del Lago di Viverone e ANBIMA Biella, “Musiche dal Grande Schermo”.

Il concerto verrà diretto dal Maestro Riccardo Armari e si terrà presso Piazza Agorà, alle ore 17:00.

Si ricorda che in caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al Polivalente sito in Via Gattinara, Viverone.