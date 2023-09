Per i 100 anni di cinema e tv in Piemonte un’opera dedicata alla Val Grande

Legro d’Orta, frazione di Orta San Giulio (provincia di Novara), è noto come il “paese dipinto” per i numerosi affreschi che caratterizzano il borgo, molti dei quali dedicati al mondo del cinema.

Domenica 24 settembre, la locale Accademia delle Arti e del Muro Dipinto presenterà il progetto “110 anni di cinema e televisione in Piemonte. Nuovi muri d’autore nel ‘paese dipinto’, in cammino al traguardo del quarto di secolo”, con esposizione di nuove realizzazioni artistiche.

Luigi Spadone, presidente del Parco Nazionale della Val Grande, inaugurerà l’opera di Barbara Carcano dedicata al film a tema ambientale “A riveder le stelle”, realizzato nel 2020 dal regista Emanuele Caruso e interamente girato nell’area protetta ossolana.

“È bello vedere – ha commentato il presidente Luigi Spadone - che il valore dell'area protetta del Parco Nazionale della Val Grande sia riconosciuta anche al di fuori di quelli che sono i confini del parco perché la tematica ambientale è oggi estremamente importante. Nel film ‘A riveder le stelle’ si toccano anche le importanti tematiche dei cambiamenti climatici e della risorsa acqua per la vita sul nostro pianeta, e proprio richiamandosi a questi valori dobbiamo difendere in tutti i modi l'ambiente che dobbiamo preservare per le future generazioni”.

Il programma dell’iniziativa:

Ore 11.30: consegna riconoscimenti artistici.

Ore 12: presentazione lavori delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Orta.

Ore 14: Corpo Musicale “Egidio Rampone” di Quarna Sotto. Arrivo “Comitato Donne del Parco Nazionale della Val Grande” e rappresentanza del Gruppo folk Città di Domodossola.

Ore 15: accoglienza invitati presso la sede dell’Accademia (Legro di Orta, piazza Stazione) e intervento di Davide Gilardino, Presidente della Provincia di Vercelli.

Ore 16: trasferimento alla “Galleria degli artisti”. Presentazione inizio del restauro del murale “Riso amaro”. Interventi di Marco Ottavio Graziano, regista de “Lo sguardo ritrovato” e dell’artista Cinzia Foschi Civardi. Omaggi dell’Accademia ad Erminio Macario, Gina Lollobrigida e “Juna, la perla del Gange” film del 1913.

Trasferimento in Via Eleuterio Rodolfi. Visita all’opera “Quaranta giorni di libertà”.

Trasferimento in Via Caduti di Nassiriya. Inaugurazione da parte di Luigi Spadone, presidente del Parco Nazionale della Val Grande, dell’opera di Barbara Carcano “A riveder le stelle”, film del 2020 di Emanuele Caruso che stimola riflessioni sull’importanza della conservazione di natura e territorio.