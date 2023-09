Le capacità previsionali del tempo meteorologico: la modellistica spiegata dagli esperti.

LNI BI Meteo Lab organizza “La Modellistica Meteo, ben spiegata da chi la fa e la utilizza”: negli ultimi anni abbiamo beneficiato di un cambiamento significativo delle capacità previsionali del tempo meteorologico. La modellistica utilizzata offre la possibilità di effettuare previsioni estremamente affidabili, anche dal punto di vista degli utenti finali, nonostante non siano operatori di settore.

L’obiettivo dell’incontro è di svelare i “segreti” dei modelli meteorologici: cosa sono veramente? Chi e come li elabora? Quali limiti possiedono? Questi e molti altri dubbi verranno colmati in sede di incontro, dagli esperti: Valerio Capecchi, matematico, esperto in modellistica e calcolo probabilistico è ricercatore e previsore meteo operativo presso il centro LaMMA; Francesco Pasi, ricercatore CNR, meteorologo AMPRO, previsore LaMMA, velista e formatore meteo in ambito nautico.

Il ritrovo si terrà a Biella presso Palazzo Ferrero e in diretta streaming, giovedì 28 settembre, alle ore 21:00, con “Modellistica e previsione meteo contemporanea” e giovedì 5 ottobre, alle ore 21:00: “Utilizzo pratico del modelli meteo”.

Per ulteriori informazioni: 347.723.3348 – Philippe Rousseau.