Due migranti bloccati a 2400 metri al confine con la Francia, salvati dal Soccorso Alpino

La notte scorsa i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Claviere per soccorrere due migranti bloccati intorno a quota 2400 metri appena sotto la cima del Monte La Plane e il confine con la Francia. L'allarme è stato lanciato intorno alle 22, uno dei due uomini denunciava un trauma facciale che gli impediva di scendere a valle.

Sono state attivate le squadre del Soccorso Alpino civile e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con il supporto della Croce Rossa di Bussoleno. Dopo un'iniziale difficoltà di localizzazione dei due dispersi, grazie al tecnologia Advanced Mobile Location in dotazione al Nue 112, si sono ottenute le coordinate GPS per consentire alle squadre di raggiungere a piedi il luogo dell'incidente.

L'infortunato presentava una traumatologia che non gli consentiva di camminare per cui è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato a spalle fino alla Baita Gimont dove è giunta un'autoambulanza medicalizzata che lo ha condotto in ospedale. Il compagno invece è risultato illeso ed è stato affidato al personale della Croce Rossa. Le operazioni si sono concluse intorno alle 2.30 di questa mattina.