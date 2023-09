Biella Motor Team: Massimo Lombardi conquista l'argento

Per la scuderia Biella Motor Team buone risposte e qualche rammarico dal Rally Valle d’Aosta di sabato 16 e domenica 17 settembre: una delle più apprezzate e seguite gare del Nord Ovest, nonché prova della Coppa Rally Zona 1, per auto moderne.

Il migliore nella classifica assoluta è l’esperto navigatore Alessandro Mattioda che, al fianco del pilota Jacopo Araldo, ha chiuso al settimo posto assoluto (ed anche al settimo di classe Rally2/R5) su una Skoda Fabia Rally2 evo. Buona la sedicesima piazza in classifica generale per Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti che hanno chiuso al secondo posto in una competitiva classe Rally4 con la loro Peugeot 208 GT Line, con appena mezzo secondo di distacco dal vincitore. Un risultato che lascia spazio, ovviamente, a qualche recriminazione ma che testimonia la crescita continua nel corso della stagione, del feeling di Massimo Lombardi con una vettura che fino all’inizio di quest’anno era per lui sconosciuta. Posizione numero 22 generale e diciottesima in classe Rally2/R5, per la Skoda Fabia Rally2 evo su cui il navigatore, Luca Ferraris, leggeva le note al pilota biellese, Pierangelo Tasinato.

Finita anzitempo, invece, la gara di Saverio Alessandro ed Eraldo Botto in gara con una Mini Cooper S di classe RSTB 1.6 e di Samuele Benetasso e Valentina Grassone, iscritti in classe N2 con una Peugeot 106 Rallye. Non hanno avuto miglior fortuna i valdostani Corrado Noussan e Giada De Marzi che avevano preso il via nella gara di casa, con una Citroën Saxo Kit di classe K10.

Problemi anche per i gemelli Giovanni ed Elio Baldi che non sono riusciti a vedere l’arrivo del Rally dell’Elba storico, prova del Campionato italiano di specialità, dove erano al via con una Fiat 124 Abarth del 2° Raggruppamento.