Settimana Europea della Mobilità, Pichetto: "Non solo elettrico, puntiamo anche su biocarburanti e idrogeno"

Dal 16 al 22 settembre ricorre la settimana Europea della Mobilità 2023, e quest'anno il tema scelto è il risparmio energetico. L'obiettivo è far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività non solo in termini ambientali.

La scelta di una mobilità sostenibile può contribuire considerevolmente al risparmio energetico oltre a migliorare la vivibilità delle città.

Poiché i trasporti sono il secondo settore più inquinante in Europa (e tra il 2018 e il 2019 le emissioni derivanti dal settore dei trasporti sono addirittura aumentate dello 0,8%) è necessario compiere sforzi significativi per raggiungere l'obiettivo europeo di emissioni-zero di gas serra entro il 2050, come indicato nel Green Deal europeo.

Noi di newsbiella.it abbiamo approfondito il tema con il Ministro all'Ambiente Gilberto Pichetto. Tra i temi affrontati nell'intervista ci sono i problemi delle emissioni, lo stop del blocco dei veicolo diesel Euro 5, spostamenti a livello urbano ed extraurbano e modernizzazione del settore agricolo.