Ciak e...Azione, a Biella si gira “L'origine del mondo”: chiude via Lamarmora

In occasione dello svolgimento delle riprese del film “L’origine del mondo” lunedì 25 settembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati e la temporanea sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle riprese, eccetto veicoli di soccorso in emergenza e veicoli a seguito della manifestazione identificabili, in via Lamarmora, tratto da la rotatoria con corso Risorgimento e via Rosselli escluse, dalle 8 alle 20.

Inoltre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli di soccorso in emergenza e veicoli a seguito della manifestazione identificabili, in piazza San Biagio, tutta la piazza, dalle 18 di domenica 24 settembre alle ore 20 di lunedì 25 settembre.