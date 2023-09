Barriere architettoniche: dalla Regione 850 mila euro attraverso un bando, Biella partecipa

Barriere architettoniche, Biella punta all'eliminazione partecipando a un bando regionale. Sul piatto ci sono 850 mila euro 865.117,79 per l'esattezza.

Nella delibera nella quale il Comune afferma di partecipare al bando, si legge che "Il Comune di Biella non ha adottato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) alla data del 16 febbraio 2023 ed è tuttora sprovvisto di tale piano". Nonostante questo, si legge sempre nel documento, in caso di finanziamento il Comune si impegnerà ad adottare il PEBA entro il 31/12/2024.

Per consentire l’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Piemonte, pari a euro 865.117,79, si prevede un criterio di ripartizione delle stesse basato sulla suddivisione dei Comuni del Piemonte in fasce di popolazione e attribuendo ad ogni fascia un contributo fisso. In particolare, la Regione ha previsto un primo gruppo è costituito dai Comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, prevedendo un contributo di euro 8.000; il secondo gruppo è costituito dai Comuni, in ordine di popolazione crescente, da 20.001 a 40.000 abitanti, prevedendo un contributo di euro 10.000; il terzo gruppo è costituito dai Comuni, in ordine di popolazione crescente, da 40.001 a 106.000 abitanti, prevedendo un contributo di euro 15.000; il quarto gruppo è costituito dai Comuni con popolazione superiore ai 105.000 abitanti, prevedendo un contributo di euro 20.000; il quinto gruppo è costituito dai Comuni, in ordine di popolazione decrescente, da 4999 a 1000 abitanti, prevedendo un contributo di euro 4.000;

Biella appartiene al terzo gruppo, e potrà quindi puntare ad ottenere 15 mila euro.