La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza. Ne sono state messe tante nel territorio e tante ancora ne saranno messe, per non dimenticare e per ricordare. E nei prossimi giorni ne arriverà anche una a Crocemosso nel Comune di Valdilana.

L'evento è inserito nell'ambito dei festeggiamenti per i 50 anni della Pro Loco e della 21° sagra del Macagn ed è in calendario domenica 24 settembre alle 15.