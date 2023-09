SPORT |

Rally & Co, i “Gazzetta” mai domi in Sardegna

La 4° baja del Vermentino, gara sarda valida per il campionato italiano cross country, è stata tutta in salita per il duo biellese composto da papà Alberto Gazzetta con alle note il figlio Paolo a bordo della piccola Suzuki jimny gruppo Th. I portacolori della scuderia Rally & co. fin dalla prima prova hanno dovuto lottare contro la sfortuna che si è materializzata con l'esplosione di uno pneumatico che ha compromesso anche l'impianto frenante, lasciandoli letteralmente "quasi senza freni" anche nei tratti cronometrati successivi. Stringendo i denti i "Gazzetta" hanno comunque visto il traguardo di Berchidda conquistando anche il gradino piu basso del podio di categoria Th anche se attardati di alcuni minuti dalla seconda piazza.

c. s. Rally & Co g. c.