Pattinaggio Biella, punti importanti in classifica CNO. Inizia conto alla rovescia per Trofeo Alpi Biellesi Oasi Zegna

Mentre ci si prepara alla tappa biellese del CNO gli atleti Bi Roller continuano a gareggiare e a conquistare punti importanti in classifica grazie al supporto, settimana dopo settimana, degli sponsor Sellmat e Acqua Lauretana. La scorsa domenica 7 pattinatori biellesi hanno partecipato a Cremona al “20’ trofeo Zaneen de la Bala, 4’ memorial Stefano Peveri”, e la migliore performance l’ha ottenuta Annibale Sangiorgi, categoria Allievi, con un 4’ posto nella gara sprint e una 7’ nella gara lunga 5000 metri, che hanno portato ad un 5’ posto nella classifica combinata. Ottime gare anche per gli Junior: Susanna Rocchetti che ha conquistato un 7’ posto nella gara sprint e 6’ nella gara lunga 5000 metri a punti e Achille Sangiorgi che nella gara lunga ha chiuso in 7’ posizione e 11’ nella gara sprint.

Bravi anche Saverio Valli, Senior, 11’ nella gara sprint e 12’ nella 5000 metri a punti, Michele Rocchetti, categoria Allievi, che ha ottenuto un 14’ posto nella gara lunga e un 15’ nella sprint e Andrea Mazzola, categoria Ragazzo, che ha corso due buone gare, concludendo la lunga 3000 metri a punti in 14’ posizione e la sprint in 18’. Bravissimo anche il piu’ piccolo atleta Bi Roller, Alex Botezatu, categoria Giovanissimo, che, settimana dopo settimana, diventa piu’ sicuro sui pattini e ha conquistato la 17’ posizione nella gara sprint, 18’ nella 400 metri e 17’ nella gara combinata.

Tutti insieme i pattinatori biellesi hanno concorso alla conquista della 21’ posizione nella classifica generale della tappa e appena rientrati a casa hanno ricominciato ad allenarsi per la gara che questo week end, sabato 23 e domenica 24 settembre, si svolgerà a Bielmonte, organizzata dalla stessa ASD Bi Roller Pattinaggio Biella: il “1’ Trofeo Alpi Biellesi Oasi Zegna”. Sara’ un evento di gare e festa tra cibo e musica che coinvolgera’ tutte le categorie dei pattinatori dai Giovanissimi ai Master non solo del nord ovest ma da tutta Italia per un numero di oltre 300 atleti.

Si iniziera’ sabato pomeriggio con una gara di cronoscalata in salita destinata a Junior e Senio, atleti delle categorie superiori appartenenti al CNO Plus e ai Master, a cui seguiranno tre gare promozionali: una cronoscalata aperta anche alle categorie dei Ragazzi e Allievi, una gara in discesa con i paletti che vedra’ tra i partecipanti anche i ciclisti e gli sciatori e una gara sprint in salita. Seguira’ la premiazione della gara federale della giornata e quella conclusiva di stagione che premiera’ gli atleti del CNO Plus. Alla sera, grande festa al piazzale 1 di Bielmonte per atleti e simpatizzanti con DJ Set di Gianluca Lanza e Street Food. Le gare riprenderanno la domenica mattina con le competizioni del CNO: alla mattina gareggeranno Giovanissimi, Esordienti e Ragazzi 12. In pausa pranzo ci sara’ il momento dedicato ai piu’ piccoli, i nostri “cuccioli” sulle rotelle e poi al pomeriggio si riprenderanno le gare con Ragazzi e Allievi.

In concomitanza con la due giorni agonistica di pattinaggio si svolgeranno anche due importanti eventi promozionali in cui Bi Roller dara’ l’opportunita’ a chi lo desidera di provare a pattinare e scoprire uno sport molto divertente. Si tratta della Festa dello sport di Terre della Lana in piazza Martiri della Liberta’ a Biella per tutta la giornata di sabato e il Roller Day federale che si svolgera’ a Bielmonte, partira’ il sabato pomeriggio e proseguira’ fino alla domenica sera. Insomma, il “1’ Trofeo Alpi Biellesi Oasi Zegna” si preannuncia come una intensa e ricca due giorni di festa sui pattini e Bi Roller invita tutti i biellesi che non hanno mai visto una gara di pattinaggio a venire a Bielmonte per scoprire uno sport poco noto e davvero appassionante.

Ci vediamo a Bielmonte! Ne approfittiamo per ricordare che, in occasione della gara di cronoscalata, la strada che dal Bocchetto Sessera sale a Bielmonte sara’ chiusa al traffico dalle 15 di sabato fino a chiusura della gara stessa, intorno alle 18,30. La strada di accesso a Bielmonte restera’ aperta dal lato di Trivero.