Open day con il botto allo Speed Biella, FOTO

Asd pattinaggio Speed Biella!! Che dire …andato alla grande, tanti bambini arrivati per provare il bellissimo sport del pattinaggio in linea!

Prossimo appuntamento di prove gratuite domenica 24 settembre con Il Roller Day organizzato dalla federazione sport rotellistici ,dalle 15 c/o la piazzetta del centro commerciale Gli Orsi, il nostro allenatore maestro federale e vice campione italiano cat. Master Marco Orosio e tutto lo staff vi aspetta per far muovere ai bimbi i primi passi nel pattinaggio, in quell occasione saranno distribuiti a tutti i bimbi gadget della Fisr.