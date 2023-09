Ippon 2 Karate conquista 6 medaglie alla “Turin Cup”

Buon esordio agonistico 2023/24 per i ragazzi della Ippon 2 Karate che hanno partecipato, nel fine settimana del 16 e 17 c. m., alla “Turin Cup”. L’importante competizione Internazionale, alla sua XIª edizione, si è svolta nel Palazzetto di Leiní, sede Regionale delle gare FIJLKAM ed ha accolto ben 672 atleti di 128 società provenienti da tutta Italia e da 9 Nazioni: Egitto, Algeria, Francia, Colombia, Belgio, Spagna, Germania, Scozia.

L’A.S.D. Biellese ha schierato in campo 12 atleti di cui 5 ragazze e 7 ragazzi di diverse età e categorie che, secondo il parere del D. T. Feggi Maurizio e dell’Allenatore Taglioretti Thomas, hanno dimostrato una buona padronanza del tatami conquistando 1 medaglia d’argento, 5 di bronzo e un piazzamento di rilievo. Nella categoria U14 (-42 kg) si sono classificate: 2ª Cardinale Letizia e 3ª Magliola Francesca. Nella categoria U14 (-47 kg) 3ª posizione per Zanetti Bianca. Categoria U16: 3ª Pozzo Vittoria (- 47kg) e 3º Coppa Stefano (-57 kg).

Categoria Seniores (-67 kg) 3º Demargherita Alessandro. Apprezzabile il 5° posto di Monteleone Mattia (U14,-50 kg) che ha affrontato numerosi combattimenti arrivando a disputare la finale per il terzo posto. Presenti anche Mosca Filippo, Giacobbe Giulio, Marinone Lorenzo e Trotto Zoe che hanno svolto buone prove, ma non sufficienti per ottenere posizioni ragguardevoli.