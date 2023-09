Coppa Piemonte, Virtus a Novara: ecco il sorteggio dei gironi del campionato

Secondo impegno di Coppa Piemonte per la Virtus Biella targata Prochimica Novarese. Dopo i due successi all’esordio al PalaSarselli, le nerofucsia scenderanno in campo domenica nella palestra della Scuola Peretti di Novara per un doppio confronto con due formazioni di serie D del capoluogo: alle 16.30 contro lo Scurato, reduce da una vittoria 2-1 contro Sangiacomo e da una sconfitta 2-1 contro Cigliano; e alle 18.00 contro l’Issa, formazione che sabato scorso ha perso 2-1 sia contro Igor Volley che contro Rosaltiora Verbania.

Due match non facili, dunque, per le ragazze di Rudi Rastello e Maurizio Venco che attualmente, con i 5 punti conquistati, occupano la 13ª posizione nella classifica avulsa di Coppa Piemonte su 54 formazioni iscritte.

Sono stati sorteggiati martedì sera nella sede del Comitato Regionale Fipav a Torino. La Prochimica Virtus è stata inserita nel girone A e affronterà squadre di quasi tutte le province del Piemonte: Cus Collegno, Pinerolo, Almese, Testona, In Volley Chieri Cambiano, Fortitudo Chivasso (Torino), Novi, Ovada (Alessandria), Cusio Sud Ovest, Pavic Romagnano (Novara), PlayAsti, Valle Belbo (Asti), Mondovì (Cuneo). Due sono neopromosse come la Virtus: Novi e Fortitudo. Una è retrocessa: Cus Collegno. Due hanno acquisito il titolo sportivo: Mondovì, Pavic e Testona. Il campionato inizierà sabato 7 ottobre: non è stato ancora comunicato il calendario.