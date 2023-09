Davide Negri, "sempre più leader” del Trofeo N5 Terra: gare e risultati di scuderia, FOTO

Biella Corse in evidenza anche questo fine settimana. In Sardegna Davide Negri e Marco Zegna hanno consolidato la leadership nel Trofeo N5 Terra; mentre in Valle d’Aosta il “pattuglione” della Scuderia (15 equipaggi più quattro navigatori a fianco di piloti di altra scuderia) si è fatto notare ottenendo buoni piazzamenti e alcune vittorie di classe.

Rally Nuraghe Vermentino

Ottima gara di Davide Negri e Marco Zegna, in Sardegna, al 20° Rally Nuraghe Vermentino, terza prova del Trofeo N5 Terra. Con la loro Citroen DS3 (gruppo RC5N, classe N5) curata dalla “factory” Tecnica Bertino di Casal Cermelli (AL), hanno infatti chiuso al 15° posto assoluto e 14° di gruppo ma soprattutto primi di classe e primi nella classifica del Trofeo N5. “La gara è andata bene - ha commentato il pilota al termine - È stata molto dura e difficile, a causa del fondo sconnesso… ma abbiamo tenuto, da subito, un passo sostenuto e alla fine il risultato è arrivato. Adesso siamo in testa alla classifica della Coppa 2023 ACI Sport 4WD per cui proveremo a partecipare alle altre due gare [Rally della Marca e Rally di Monza n.d.r.] per vedere di portare a casa nuovi risultati”. Va ricordato che, con questo risultato, Davide Negri ha ulteriormente rafforzato la sua leadership nel Trofeo N5 Terra e a metà stagione, possiede ottime possibilità di vincere anche l’omologo Trofeo N5 Asfalto.

Rally Valle d’Aosta Ed ecco i risultati ottenuti dagli equipaggi Biella Corse, al 44° Rally Valle d’Aosta, che si è corso questo fine settimana (16 e 17 settembre 2023). Il miglior piazzamento è stato ottenuto da Fabrizio Margaroli e Leone Natoli, che hanno gareggiato con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) della Gima Autosport. Hanno concluso al 6° posto assoluto, di gruppo e di classe. Secondi fra gli equipaggi della Scuderia sono arrivati Pierangelo Tasinato e Luca Ferraris, in gara con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5). Hanno terminato la gara al 22° posto assoluto, diciottesimi di gruppo e di classe. “Siamo stati un po’ troppo prudenti la mattina, sulle prime prove … Al pomeriggio abbiamo recuperato ma il distacco accumulato in mattinata non ci ha permesso di recuperare molte posizioni. Ora pensiamo al Rally del Rubinetto!”. Si ricorda che Tasinato si è piazzato al secondo posto della speciale classifica riservata agli “Over 55”. Ottima la gara dei biellesi Enrico Gatto e Martina Decadenti che, con la loro Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4), hanno chiuso, nonostante una foratura, con un più che dignitoso 25° posto assoluto e sesto di gruppo e di classe.

A seguire, al traguardo, i debuttanti in Biella Corse Jimmy Blanc e Nicole Cerise, al via con una Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3). Hanno terminato la gara al 35° posto assoluto, quattordicesimi di gruppo e primi della loro classe (oltre che dodicesimi nella speciale classifica riservata ai piloti valdostani). Quindi Giuseppe D'Agostino e Marco Mwaniki, altro equipaggio della Vallée e per la prima volta in Biella Corse, quarantesimi assoluti oltre che ventiduesimi di gruppo e di classe con la loro Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Poi Patrich Chironi e Joly Yannick, in gara con la loro Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3), che hanno terminato al 43° posto assoluto, diciannovesimi di gruppo e terzi di classe. “Che dire, è stato un Rally Valle d’Aosta spettacolare, dove ci siamo divertiti tantissimo - ha commentato il pilota al termine - Le prove erano stupende, complimenti agli organizzatori!”. Fabrizio Duclair, invece, in gara con Dennis Brunod su di una Renault Clio Williams (gruppo RC4N, classe A7), ha terminato la gara al 45° posto assoluto, ventesimo di gruppo e secondo di classe. Quindi Giancarlo Graziosi e Thierry Bionaz che, con la loro Renault Clio (gruppo RC3N, classe Super 1600), si sono piazzati al 54° posto assoluto, quarti di gruppo e di classe. È la volta di Didier Bionaz (di nuovo in gara dopo cinque anni) e Andrea Viola, in gara con una Peugeot 106 (gruppo RC4N, classe A6). Si sono piazzati al 69° posto assoluto, trentatreesimi di gruppo e quarti di classe. “Nella prima speciale siamo rimasti senza freni e poi, nella seconda, ci siamo girati con una piccola toccata” ha commentato il pilota al termine. “Poi abbiamo recuperato qualcosa ma il distacco era ormai troppo ampio. Va bene così, ci siamo divertiti, siamo arrivati in fondo e abbiamo portato a casa la macchina!". Rudy Perruquet e Francesca Belli, invece, che gareggiavano con una Renault Twingo RS (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2), si sono piazzati al 77° posto assoluto, trentasettesimi di gruppo e settimi di classe; mentre Thierry Joly ed Enrico Ruffinelli, in gara con una Fiat Seicento Sporting Abarth (gruppo RC6N, classe A0), si sono piazzati al 95° posto assoluto, primi sia di gruppo che di classe. A seguire è giunto al traguardo l’ex “pistaiolo” Emanuele Faeti, affiancato dalla navigatrice Ornella Blanco Malerba e in gara per la prima volta in un rally su strada con una Suzuki Swift Sport Hybrid (gruppo RC5N, classe RA5H). Hanno concluso la gara al 96° posto assoluto, diciannovesimi di gruppo e terzi di classe. Faeti si è anche piazzato al nono posto nella speciale classifica riservata agli “Under 25”. “Devo innanzitutto ringraziare il Presidente - ha commentato il pilota al termine - Dieci giorni prima della gara sono rimasto senza navigatore e Alby mi ha trovato Ornella, che ha accettato di portarmi al debutto su strada. Io infatti ho sempre corso in pista e ci tenevo a fare questa esperienza. In gara con Ornella ho trovato subito il giusto “feeling” e, anche se correvo senza molte aspettative, per imparare, siamo andati bene. Nella seconda prova ho anche fatto il miglior tempo di classe! Poi però sulle

prove più sporche ho preferito non rischiare e così abbiamo chiuso con un terzo posto di classe!”. A seguire sono giunti al traguardo Moris Longo e la figlia Giulia Longo, in gara con una Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2). Hanno concluso al 122° posto assoluto, trentaseiesimi di gruppo e noni di classe. "Ci siamo divertiti tanto” ha commentato al termine l’equipaggio. “Questa è stata la nostra prima gara fuori casa e ci ha soddisfatti in pieno. Le prove erano molto belle e abbiamo trovato un pubblico caloroso, che non ci aspettavamo!”.

Al traguardo sono poi arrivati Manuel Dublanc e Ismaele Barra, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) della Fr Newmotors Rally Team. Hanno chiuso al 124° posto assoluto, ventiseiesimi di gruppo e venticinquesimi di classe. "Com'è andata? Nella prima prova, dopo circa un chilometro, abbiamo perso il controllo del retro della macchina e ci siamo incastrati sopra un muretto, staccando una ruota e l'ammortizzatore" racconta il pilota. "Grazie al mio navigatore e alla sua esperienza siamo riusciti a toglierci di lì e a montare in qualche modo la ruota di scorta. In quelle condizioni siamo riusciti ad arrivare in assistenza (facendo anche la seconda prova in “modalità trasferimento"), dove in venti minuti hanno fatto un vero e proprio miracolo, restituendoci una macchina a posto. A quel punto per noi la gara era finita ma abbiamo deciso di proseguire per fare un po' di chilometri e capire qualcosa di questo missile terra aria! E così siamo giunti al traguardo".

Niente da fare invece per Marcello Thiebat e Jennyfer Murix Lale, in gara con una Renault Clio Williams (gruppo RC5N, Per quanto riguarda i navigatori, il miglior risultato è stato ottenuto da Tiziano Pieri che ha gareggiato al fianco di Daniele Berger su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Penalizzati da noie meccaniche, hanno chiuso la gara al 44° posto assoluto, ventitreesimi di gruppo e di classe.

Papà Luca Pieri, invece, in gara con il pilota Filippo Serena su di una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4), ha terminato la gara al 56° posto assoluto, ventiseiesimo di gruppo e tredicesimo di classe; mentre Gabriele Meloni, che ha gareggiato a fianco di Giacomo Alice su di una Opel Corsa GS (gruppo RC4N, classe Rally 4), è giunto al traguardo al 79° posto assoluto, trentanovesimo di gruppo e diciassettesimo di classe. Anche fra i navigatori un solo ritiro … è toccata a Veronica Gaioni, che era in gara con Roberto Filisetti sulla sua Citroen Saxo VTS (gruppo RC4N, classe A6).

Va ancora ricordato che Biella Corse si è piazzata al terzo posto fra le Scuderie.