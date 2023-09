Torna "Cinema in festa", ecco le sale a Biella dove i film sono a 3,50 euro

Anche a Biella c'è "Cinema in festa". Fino a Giovedì 21, in tutti i cinema ci sarà il Biglietto Speciale a €3,50.

"Cinema in festa" è il progetto lanciato nel 2022 che ha portato ad oggi più di 2,3 Milioni di spettatori e per la loro felicità andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a giugno e a settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film.

Questi i film che partecipano all'iniziativa: Jeanne du Barry - La favorita del re, Io capitano, Manodopera, La casa dei fantasmi, Barbie, I mercenari, Tartarughe ninja, La bella estate, Doggy Style, Felicità, The equalizer 3, Conversazioni con altre donne, Il più bel secolo della mia vita, Patagonia, Gran Turismo, Una commedia pericolosa, Assassinio a Venezia, The Nun 2, L'ordine del tempo e Oppenheimer.

A Biella aderiscono l' Impero, il Mazzini, l' Odeon e il Giletti a Valdilana.