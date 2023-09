Puliamo il mondo, a Mongrando Comune e Pro Loco in campo per l'ambiente

Anche quest’anno il comune di Mongrando, con la partecipazione della Pro Loco, aderisce all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”. La parola d’ordine di quest’anno è: “Prima che sia troppo tardi”.

L'appuntamento è per sabato 23 settembre, alle 9, in via Mombarone, dove verrà offerta una colazione. Alle 10 partenza per la pulizia dei sentieri. Il rientro è previsto per le 12.30 circa.