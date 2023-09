Bolle di Malto sabato 16 settembre è stato a Cheese 2023 - Il Sapore dei Prati.

Ha promosso il concerto dei Four in One insieme a Slow Food Events - Cheese 2023 ed è stata una serata meravigliosa. quattro artisti che vantano 30 anni di esperienza.

I Four in One hanno condiviso il palco con artisti come Fabrizio De Andrè, Elio e le storie tese, Fiorella Mannoia e Manu Chao.