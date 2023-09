Biella, domenica ai giardini Zumaglini torna la Festa dei bambini

Chi ha partecipato alla prima edizione, oggi forse potrebbe accompagnarci i figli: la Festa dei bambini raggiungerà domenica 24 settembre quota 22, tornando ai giardini Zumaglini dopo la sosta forzata legata al periodo difficile della pandemia. Non cambiano le finalità degli organizzatori, il gruppo Tutti insieme per la vita: raccogliere risorse per le iniziative del Fondo Edo Tempia rivolte ai più piccoli la cui vita viene sconvolta dalla comparsa di un tumore. Si tratta di attività raggruppate nel Progetto Bambini che garantisce sostegno psicologico e scolastico, terapie complementari come yoga o arteterapia per trovare sollievo ad ansia e paura, quando necessario servizio di trasporti e supporto economico.

Ma al parco nel cuore di Biella la giornata sarà all’insegna del divertimento insieme alla solidarietà. Lo spazio apre i battenti alle 10 con le sue numerose postazioni per giocare. Ci sarà la possibilità di fare sport grazie alla collaborazione con la sezione scherma della Pietro Micca, con il Tennis Tavolo Biella che porterà tavoli e racchette e con il Basket Femminile Biellese grazie a cui ci si potrà mettere alla prova tirando a canestro. Il Centro equestre Mottalciata offrirà il battesimo della sella con i suoi pony. L’asilo Girotondo organizzerà le attività per i più piccoli. In più ci saranno le consuete postazioni con i giochi della tradizione. La festa è adatta a tutte le età dalla scuola materna in su: per partecipare basterà ritirare la tessera, in cambio di un’offerta, che viene distribuita nel banchetto che si trova all’accesso dell’area dei giardini dove si svolgerà la manifestazione. Ai piccoli partecipanti sarà offerta anche una merenda. La festa proseguirà fino alle 18.