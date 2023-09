Chiorino a Filo: "Formazione centrale per il ricambio generazionale"

“La politica deve essere consapevole di cosa significhi produrre eccellenza. Per questo le visite alle aziende così come alle fiere come Filo diventano fondamentali per la buona azione politica. Solo così si può comprendere come poter essere un valido sostegno per le imprese, per supportare la crescita socio economica della Nazione (anche in termini di formazione) per poter avere maggiore slancio, innovazione ed essere sempre più competitiva nei mercati internazionali".

Così l'assessore alla formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino che ha partecipato questa matto a alla 60esima edizione di Filo.

"Filo è la dimostrazione che si può crescere senza perdere mai di vista tre pilastri fondamentali che sono qualità, creatività e sostenibilità. Aggiungo sviluppo e investimento in competenza, perché senza competenze non può esserci innovazione e quindi competitività. La formazione diventa centrale per il ricambio generazionale necessario per ereditare quel bagaglio di saperi preziosi, fondamentali e mantenere in piena salute e far innovare la nostra industria tessile. È per questo che ho voluto scommettere sul modello delle Academy di filiera con un’attenzione particolare sulle peculiarità territoriali del Piemonte. Abbiamo investito 5 milioni di euro per avviare le Academy del tessile. In questo modo - ha concluso Chiorino - modo creiamo connessione tra il dell’impresa e dell’alta formazione professionale per restituire valore ai saperi dei nostri maestri tessili, garantire nuova germinazione all’industria di comparto e fare del bene al made in Italy”.