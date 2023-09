Dal Nord Ovest - Recuperati con l’elicottero dai Vigili del Fuoco due bovini caduti in dirupi

Nella giornata di ieri, martedì 19 settembre, due distinti interventi hanno lungamente impegnato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale cuneese per il recupero di altrettanti bovini precipitati in un dirupo mentre erano al pascolo.

Il primo incidente si è verificato questa mattina, nel vallone di San Giovanni a Limone Piemonte. Per salvare l’animale la squadra del Nucleo Saf (Speleo Alpinistica Fluviale) partita dal comando intorno alle 10 ha dovuto richiedere l’intervento dell’elicottero del corpo di stanza a Torino.

Analoghe le modalità operate per il salvataggio del secondo animale, finito in un burrone posto a monte di frazione San Bartolomeo di Chiusa Pesio. Anche in questo caso si è dovuto alzare in volo l’elicottero del corpo.