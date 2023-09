Biella, non si ferma all'alt della Polizia ma viene fermato: aveva la patente revocata (foto di repertorio)

È stato denunciato all'autorità giudiziaria il 53enne che, nella giornata di ieri, 19 settembre, è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Biella nel corso di un normale servizio sul territorio.

Stando alle ricostruzioni del caso, la pattuglia ha intimato l'alt ad un'auto in transito ma il conducente, in un primo momento, avrebbe arrestato la marcia per poi riprenderla repentinamente nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti di rito.

Gli operatori l'hanno inseguito e poco dopo sono riusciti ad arrestarne la marcia. Dai controlli successivi è emerso che l'uomo era sprovvisto di patente di guida poiché revocata; sembra, inoltre, che fosse già recidivo per guida senza il documento apposito. Pertanto è stato deferito e il veicolo posto sotto sequestro.