Lutto nel Biellese per la morte di Hassan El Sharkawy, mancato nei giorni scorsi all'affetto dei suoi cari. Aveva 65 anni. L'ultimo saluto ha avuto luogo ieri a Cossila San Grato, alla presenza di amici e parenti.

Stimato per la sue qualità umane e professionali, ha sempre lavorato nel settore della ristorazione come pizzaiolo: diversi, infatti, i locali aperti in tutta la provincia, sempre apprezzati dalla popolazione biellese.