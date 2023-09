Inner Wheel, a Biella si apre l'anno con visita a Cascina Oremo e 20 anni di Sportivamente

Nei giorni scorsi si è tenuta la tradizionale festa di apertura dell’anno 2023/2024 dell’Inner Wheel Club Biella Piazzo e si è trasformata in una serata speciale. L’appuntamento alle 18,30 era a Cascina Oremo, dove era stata programmata la visita con una guida d’eccezione, il presidente di SCS Sportivamente, Charlie Cremonte che ha fatto da Virgilio nel condurre gli ospiti a visitare gli spazi e a raccontare la nascita e l’evoluzione di un progetto di respiro nazionale e che sarà di grande impatto per il nostro territorio.

Ricordiamo che Cascina Oremo, inaugurata lo scorso marzo e che operativamente aprirà i battenti a ottobre, è un polo innovativo ed inclusivo dedicato all’educazione, sociale, culturale e al benessere. Un punto di riferimento di chi crede nell’importanza di una comunità educante che sperimenta e si innova dall’interno verso l’esterno e dall’esterno verso l’interno. La serata è proseguita con una deliziosa cena presso il ristorante il Faggio di Pollone all’insegna della solidarietà. Da sempre il club Inner Wheel di Biella Piazzo è vicina a SCS Sportivamente supportando molti progetti.

La Presidente Clelia Zola, insieme alla vicepresidente e responsabile dei service sul territorio Raffaella Merlo Bilotti, hanno consegnato a Charlie Cremonte l’assegno di 5.000 euro a copertura delle spese per i centri estivi di SCS Sportivamente realizzati quest’anno ed importantissimi per gli Atleti e le famiglie. Le sorprese non sono terminate perché a sorpresa c’è stata anche la possibilità di festeggiare con una torta speciale un compleanno altrettanto speciale: i vent’anni di SCS Sportivamente. Nell’aria si sono respirati entusiasmo e voglia di fare per un nuovo anno ricco di progetti e iniziative.