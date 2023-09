Ener.bit, la rivoluzione dei trasporti: “Biella sarà all’avanguardia”.

La nuova iniziativa di Ener.bit è dedicata alla mobilità sostenibile alla quale la Società partecipata ha già dedicato ingenti investimenti e numerosi progetti. La nuova manifestazione di interesse sarà dedicata al Comune di Biella e i paesi limitrofi: Candelo, Gaglianico, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ponderano, Sandigliano e Vigliano Biellese, per continuare un percorso biellese indirizzato ad un futuro sostenibile, anche nel campo dei trasporti.

“Ener.bit intende procedere con questa iniziativa con grande forza e determinazione – afferma il Presidente, Paolo Maggia - Siamo al servizio dei cittadini, a favore dell’ambiente e puntiamo alla riduzione delle emissioni!”

Il nuovo bando presenta la possibilità di spaziare dalle biciclette muscolari agli autoveicoli “car sharing”, passando per le colonnine di ricarica e i nuovi mezzi elettrici: “Le possibilità sono infinite – continua Maggia – ciascuno potrà presentare la sua proposta che verrà valutata a favore delle richieste più innovative: dall’utilizzo di nuove app, alle colonnine ibride, per guadagnare un maggior punteggio e scalare la graduatoria”.

L’iniziativa gode anche di un carattere simbolico che verrà veicolato durante la settimana della mobilità e vedrà Ener.bit protagonista del panorama piemontese.

“La manifestazione di interesse farà da cornice alle attività di transizione ecologica che la Società sta perseguendo – afferma il Direttore, Alberto Prospero – Ener.bit sta fornendo un contributo importante sul territorio della Provincia di Biella, non solo per le fonti di energia rinnovabile e la mobilità sostenibile, ma anche per quelle politiche integrate, a supporto dell’Italia intera e delle politiche di New Deal dell’Unione Europea”.

Di seguito il link per accedere alla manifestazione di interesse e le relative procedure: https://www.enerbit.it/2023/09/19/vviso-pubblico-per-lindividuazione-di-operatori-interessati-a-svolgere-servizi-sperimentali-di-mobilita-in-sharing-con-biciclette-a-pedalata-muscolare-biciclette-a-pedalata-assistita-ed-auto/