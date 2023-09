Graglia verso la raccolta dell'organico una volta alla settimana

Graglia ha attivato la raccolta dei rifiuti organici. Dal mese di novembre sino alla fine dell’anno ci sarà un periodo di adattamento per abituare gli abitanti alla raccolta di questo tipo di rifiuto.

Fino alla fine di settembre la raccolta è prevista due volte alla settimana, ma da ottobre fino ad aprile sarà effettuata solo una volta.

Questi i giorni previsti per il ritiro: ora è lunedì e giovedì, da ottobre solo il lunedì.

A Graglia in via Umberto I n. 2 è in corso la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti organici (residui di vegetali, frutta, verdura, avanzi dalla preparazione dei cibi crudi e cotti ecc.. ) , la c.d. raccolta dell’umido.

La distribuzione dei contenitori per tutto il mese di settembre e ottobre sarà il martedì’ dalle ore 8,30 alle ore 11,30, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,30.

Per i nuclei familiari che hanno il sistema di raccolta “ porta a porta “ verranno consegnati n. 2 contenitori ( uno grande da esporre in strada quando è previsto il giorno per la raccolta ed uno più piccolo, il così detto contenitore sotto lavello, per facilitare la raccolta del rifiuto ). Per i nuclei familiari che scaricano i rifiuti nelle isole ecologiche, verrà consegnato un contenitore per poter raccogliere i rifiuti organici e smaltirli negli appositi grandi contenitori che verranno ubicati presso le stesse isole ecologiche.