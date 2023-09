Tennis Tavolo, è tornato un torneo regionale all’ITI con TT Biella

E’ passato un bel po’ di tempo da quando il TT Biella ha indetto ed organizzato, a Biella, l’ultimo torneo; era infatti il terzo week-end di settembre del 2019 allorché, nella palestra annessa all’Istituto Quintino Sella, si era svolto il secondo Torneo Predeterminato Regionale. Da allora è successo un po’ di tutto.

E’ stata ovviamente la pandemia a arrestare il rodato ingranaggio, non solamente bloccando ogni tipo di manifestazione, ma, con nefaste conseguenze, togliendo anche l’opportunità di utilizzare gli impianti sportivi, in particolare modo quelli scolastici.

Lo scorso fine settimana, dopo ben quattro anni, il TT Biella, pur grandi difficoltà logistiche per il delicato trasporto di tutto il materiale tecnico, è “tornato in pista”, ancora nel funzionale impianto sportivo dell’Iti, con un torneo regionale riservato ad atleti di sesta, quinta e quarta categoria. La partecipazione non è stata particolarmente nutrita; comunque un centinaio di atleti sono scesi in gara. Presenti, ovviamente, anche 15 tesserati del TT Biella, che hanno giocato tutti al meglio: qualcuno ha raccolto di più, altri di meno, ma l’impegno profuso è comunque stato massimo.

Da menzionare, per i brillanti risultati ottenuti, sicuramente Luca Lanza che, dopo aver “messo in riga” tutti i giovani compagni di squadra, raggiunge la finale del torneo di quarta categoria, battuto dal cussino Lo Passo. Molto bene anche Angelo Lamagna che, nella gara dei sesta categoria, con piacevole sorpresa, sale sul podio chiudendo la gara in terza piazza.

Da citare certamente anche la prestazione di Federica Prola: nella gara di quinta categoria, infilza, uno dopo l’altro, tre atleti molto meglio piazzati nel ranking, Madaro, Barone e Bonetto, per poi fermarsi, nei quarti, superata dall’eporediese Sabolo. Bene Stefano Torrero, che ha sfiorato il colpaccio contro Caselli: solo l’inesperienza l’ha fermato; avanti due set a uno e sette punti a uno nel quarto, ha dovuto cedere gli ultimi due set per 11 a 8. Abbastanza bene anche i quattro giovani atleti della squadra di C1. Fabio Cosseddu, opposto a Giannico, non è risucito a chiedere una partita già praticamente in cassaforte (-8/-8/9/7/2).

Gli altri tre sono stati tutti battuti, uno dopo l’altro, come sopra ricordato, da un Luca Lanza apparso veramente in grande spolvero. Prima Tommaso Sorrentino, troppo teso e nervoso, poi David Dabbicco, che agguanta la bella, ma non dà mai veramente l’idea di potercela fare, e quindi, in semifinale, Matteo Passaro,, che. Dopo essersi reso protagonista di un ottimo torneo, soccombe in quattro set. Una buona gara anche per Gilberto Rollino, il meno giovane dell’intero lotto di partecipanti, che supera il quasi coetaneo Baiocchi e per Alaa Nourledini che batte il più quotato e veramente ostico Mannino.

Mattia Noureldino non ha brillato nel torneo di quinta categoria, ma la grande vittoria, nel torneo di quarta categoria, su Omodeo Salè, ha riscattato la prestazione iniziale. Senza lode e senza infamia la prestazione degli altri atleti impegnati nelle gare.

Mentre a Biella il grosso dei portacolori del TT Biella battagliava nel torneo locale, sulle rive del Panaro, Vincenzo Carmona era impegnato, a S. Felice, in un torneo nazionale di terza categoria. Superato il girone iniziale con la vittoria, agevole, su Rainetti, e, un po’ più complicata, su Arlati, Carmona, che partiva quale prima testa di serie, è sunito fermato dal marchigiano Barchiesi. Non mitiga certamente la grande delusione il fatto di aver vinto, il giorno precedente, la gara di doppio giocata in coppia con l’enjoyno Costantino Casassa.