Giro d’Italia 2024, Biella c'è

Le tappe del nuovo Giro d’Italia sono ancora opache, ma il biellese confida nella vicinanza a Torino: probabile partenza per la 107a edizione, dell’evento ciclistico più importante d’Italia e secondo al mondo, solo al Tour de France.

Ancora nulla di certo ma l'organizzazione ha tutte le intenzioni di riportare il Giro a Biella.

Sono in molti i biellesi ad attendere la replica Biella-Oropa, per i 25 anni della performance di Pantani e grazie alle edizioni passate, non sarebbe una novità il passaggio della maglia rosa. Le certezze sono ancora lontane ma le condizioni sono favorevoli: percorso già noto e potenzialmente vicino alla partenza fanno di Biella la candidata ideale.

Tra le indiscrezioni, si parla di alcune zone potenzialmente interessate: Graglia e Oasi Zegna, con arrivo presso Oropa.

Il 13 ottobre, durante i consueti “giorni in rosa”, a Trento verranno esposte le tappe della corsa, svelando definitivamente il percorso 2024.