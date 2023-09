Provincia, giovedì si riunisce il Consiglio

Oltre all'acquisto dal Comune di Biella della palazzina “ex-ATAP” (leggi anche Ex Atap, in Consiglio Provinciale l’ufficialità dell’acquisto) , saranno 5 gli altri punti del Consiglio Provinciale, convocato per giovedì 21 settembre alle 18.

Il programma prevede le Comunicazioni del Presidente della Provincia; la ratifica della variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2023-2025, adottata lo scorso 25 luglio dallo stesso Presidente; una variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 per l'annualità 2023; l'approvazione del Bilancio Consolidato Gruppo Provincia di Biella in relazione all'esercizio finanziario 2022; il riscontro ad un'interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Biellese al Centro”.