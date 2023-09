Settembre, benvenuta vendemmia! Da Jorioz Vini la stagione inizia col botto!

Un calendario ricco di eventi quello di Jorioz Vini, l’enoteca a domicilio più fornita del Biellese, che quest’anno dà il via alla stagione autunnale con tanti nuovi appuntamenti.

L’enoteca - nata nel 2010 dalla grande passione di Andrea Jorioz, sommelier professionista e degustatore ufficiale - oggi conta circa 1.000 etichette di alta qualità ed un’ampia selezione di vini (partendo da quelli da pasto, sino a quelli adatti alle occasioni speciali), birre, liquori e distillati Made in Italy. Sin dalla sua apertura di tredici anni fa, fornisce con professionalità e puntualità ristoranti ed attività, con la particolarità di aver introdotto - negli ultimi anni – anche l’enoteca a domicilio, per tutti i privati.

Andrea si occupa inoltre della creazione di carte vini personalizzate, di degustazioni guidate, di catering e banqueting; non solo: organizza corsi ed eventi, con l’obiettivo di offrire a professionisti ed appassionati occasioni sempre nuove per far conoscere il mondo del vino e la grande selezione di altissima qualità, proveniente da tutta Italia.

Dal 25 settembre, infatti, torneranno i tanto richiesti corsi di avvicinamento al mondo del vino, organizzati al Bar Sut l’Ala di Occhieppo Superiore, dalle ore 21 alle 23: dalle tecniche di degustazione a quelle di abbinamento cibo-vino, le lezioni sono strutturate attraverso prove visive, olfattive e gustative. I corsi sono adatti non solo ai ristoratori e agli operatori del mondo enogastronomico, ma anche a tutti gli appassionati. I posti sono limitati e le prenotazioni sono richieste entro il 23 settembre.

A seguire “Vini d’Autore in Villa”, una rassegna davvero originale di degustazioni di altissimo livello, organizzata all’interno della splendida cornice di Villa Mossa, a Occhieppo Superiore. Il primo appuntamento sarà giovedì 28 settembre alle ore 21 con una degustazione ‘verticale’ di Ghemme “Vigna Balsina” di Cantina Ioppa, dal 2016 al 2005.

Infine, da venerdì 29 settembre, ripartiranno anche le degustazioni: la prima sarà “Il tempo delle mele”, una cena con degustazione organizzata alla Petite Taverna di Gifflenga, in collaborazione con “Il Meleto” Cascina Imperolo.

Per informazioni sugli eventi e prenotazioni: Cell. 349 1041844 – andrea@jorioz.it

La sede di Jorioz Distribuzione Vini si trova ad Occhieppo Superiore, in via Provinciale 18.

Pagina Facebook: JoriozDistribuzioneVini

Pagina Instagram: andrea.jorioz

Sito: www.enotecaadomicilio.it

