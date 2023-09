Filo, la 60° edizione: filati, fibre e materiali tessili.

Domani mercoledì 20 settembre 2023 si apre la 60 edizione di Filo a Allianz MiCo – Milano (Gate 16 - via Gattamelata 5).

I protagonisti indiscussi della 60a edizione di Filo sono i filati, le fibre, i materiali proposti dalle aziende espositrici, frutto di un attento lavoro di ricerca e passione di aziende consapevoli della loro responsabilità sociale e ambientale.

Ad accogliere in fiera i visitatori ed espositori è una mostra progettata per sottolineare il traguardo delle sessanta edizioni di Filo, che ripercorre in modo vivace e snello i trent’anni di attività del Salone dei filati e delle fibre.

Nei due giorni di fiera è previsto anche un ricco programma di incontri. Il primo è la cerimonia di inaugurazione fissata per mercoledì 20 settembre, alle ore 10:00, dal titolo “Tessile Buono, Sano, Pulito, Giusto e Durevole: Slow Fiber”. Ospiti dell’evento sono Dario Casalini, fondatore di Slow Fiber e Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia.

Da seguire, poi, nei due giorni di fiera, il fitto calendario di appuntamenti dei “Dialoghi di Confronto” dedicati a temi cruciali per il tessile di oggi e di domani e che vedono protagonisti personaggi d’eccezione dell’industria tessile.

Allianz MiCo Milano, lo spazio espositivo scelto da Filo, si trova in una delle zone più interessanti della “nuova” Milano ed è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto, dall’areo al treno, all’auto ai mezzi pubblici.

Ricordiamo ai visitatori che per accedere al padiglione fieristico è necessario essere in possesso del badge di ingresso, da richiedere online sul sito di Filo.