Domenica non perdete l'appuntamento con Fitwalking for AIL

Domenica 24 settembre alle ore 10 nella Baraggia di Candelo - Parcheggio Riserva naturale orientata delle Baragge - appuntamento con la FITWALKING FOR AIL, camminata solidale non competitiva promossa da AIL Biella per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti ematologici.

Iscriviti inviando una mail all’indirizzo info@ailbiella.it o tramite whatsapp al numero 3884531139.

Il ritrovo è alle ore 10,00- Partenza ore 10,30

Quota iscrizione: 10€ da versare il giorno dell'evento - bambini gratis

Kit di partecipazione e doni per i bambini

Durante il percorso i partecipanti potranno avvalersi dell'esperienza di esperti in tecniche motorie e alla fine della camminata saranno organizzati momenti di Yoga, Cerchio di connessione alla terrae Tai Chi Chuan.

A conclusione della mattinata sarà offerto un gustoso aperitivo.