A Biella va in scena la Passeggiata Sonora

Nell’ambito delle "Domeniche di Cittadellarte" iniziativa inserita nel programma di "Woolscape", domenica 24 settembre alle 14.30 verrà riproposta la “Passeggiata Sonora: Sensografie dell’Est Urbano”, un’esperienza immersiva nella sensorialità e nella città, ideata per far conoscere una parte della città poco vissuta: l’Est- Urbano di Biella, area cittadina che si sviluppa tra l’asse di via Carso, il torrente Cervo, i quartieri di San Paolo e Chiavazza.

Il termine Est Urbano, nato dalla campagna omonima dell'Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio, è stato coniato per immaginare un futuro di qualità dell’intera area attraverso azioni ed interventi culturali. L’attività permette di entrare in contatto con una percezione dello spazio profonda, concentrandosi sulla relazione tra il sonoro, il corporeo e il paesaggio. Attraverso una serie di esercizi i visitatori saranno guidati lungo un percorso a tappe che parte da Cittadellarte e si estende verso lo spazio Terzo Paradiso, passando per le zone dell'est urbano di Biella e concludendosi con la visita dell’installazione /pàs·so/, un’installazione sonora composta da una pedana acustica dotata di microfoni a contatto, un laboratorio sonoro e un documentario che riportano i suoni e le immagini dell’Est Urbano di Biella.

“Nonostante prenda il nome di Passeggiata Sonora - spiegano i curatori dell’iniziativa Ginevra Naldini e Marco Isaias Bertoglio - non si limita al senso dell'udito, ma si concentra sulla capacità che i nostri corpi hanno di rilevare e registrare informazioni, utilizzando i nostri sensi come strumenti di ricerca”.

In caso di maltempo si terrà soltanto la visita a /pàs·so/ e si potrà partecipare al Laboratorio di Paesaggio Sonoro interattivo, immaginando, giocando e componendo l'ecologia acustica dell'Est Urbano di Biella. Uno strumento elettronico, il Korg Minilogue, dà voce a registrazioni fatte negli ambienti dell’Est Urbano tra Novembre 2022 e Maggio 2023. Sarai invitatə a creare nuovi paesaggi sonori, dando voce a nuovi futuri acustici per questo ambiente sotto rapida trasformazione.

Il progetto Woolscape è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico. Per prenotazioni chiamare il numero 0158971064