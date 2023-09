14° raduno a Pray del Valsessera Jolly Club Classic FOTO

La 14° edizione del raduno dinamico organizzato dal Valsessera Jolly Club Classic è stata anche quest'anno un successo.

Partiti dalla sede della scuderia di Pray, domenica mattina, i circa 50 equipaggi a bordo delle loro auto storiche hanno affrontato le strade teatro per tanti anni del Rally Lana toccando prima la valsessera per poi spostarsi in Valsesia e successivamente sul lago d'Orta rientrando per il pranzo nuovamente a Pray dove la Pro loco, in concomitanza con la festa Pray in vetrina, ha "sfamato" i partecipanti con un pranzo nel puro stile della tradizione piemontese.

Il presidente Pieraldo Giacobino coadiuvato da Nicolò Ciancia al termine della giornata dando appuntamento a tutti per il 2024, ha premiato vari partecipanti dal più lontano al più anziano premiando naturalmente la vettura votata come la più bella del raduno.