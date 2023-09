Il miele di Davide Casto premiato come miglior miele millefiori d'Italia

Il 17 settembre, a Castel San Pietro Terme (BO), è stato premiata la ditta "Collina in Fiore" di Davide Casto, Apicoltore Biellese, dall'Osservatorio Nazionale Miele, con Tre Gocce d'Oro per il miglior miele d'Italia (massimo riconoscimento) per la categoria di "Miele Millefiori di Alta Montagna delle Alpi 2023".

Presenti alla premiazione il conduttore Patrizio Roversi e diversi rappresentanti dell'Osservatorio Nazionale Miele e del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste.