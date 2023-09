Fashion for Planet-Atto II, Cittadellarte a Milano

Nell'ambito della Fashion Week di Milano, si rinnova la collaborazione tra Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e CNMI - Camera Nazionale della Moda Italiana, nel segno del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

Domani, mercoledi 20 settembre, dalle ore 11.00 alle 17.30, Cittadellarte e CNMI propongono il Parlamento Aperto - Fashion for Planet - Atto II, presso Palazzo Giureconsulti, Sala Parlamentino.

L’evento, giunto alla seconda edizione dopo il grande successo della sessione dello scorso febbraio (qui maggiori informazioni e qui un video) darà la possibilità a tutti i partecipanti di portare una dichiarazione, una domanda, una riflessione, una proposta di fronte a questo parlamento convocato dalla Moda e dall’Arte per accogliere una conversazione corale sui diritti della natura.

Il progetto nasce in collaborazione con Global Alliance for the Rights of Nature. L’obbiettivo di lungo periodo è infatti di preparare il terreno per un evento di ampia partecipazione in cui si redigano degli indirizzi che l’industry della moda dà a se stessa per contribuire a una necessità globale, la creazione di strumenti per un rapporto diverso con la natura. Alla base di questo impegno c’è ovviamente il Terzo Paradiso ma anche il lavoro di Global Alliance for the Rights of Nature (www.garn.org ).Il focus dell’evento è proprio sui diritti della natura stessa!

GARN insieme al Tribunale Internazionale per i Diritti della Natura e a centinaia di comunità di attivisti, popoli nativi, giuristi e molte altre organizzazioni e persone, sta avanzando concretamente una legislazione fondata sul riconoscimento della personalità giuridica alla natura (ai fiumi, alle foreste, alle rane, al suolo…). Ciò apre la possibilità per chiunque (e soprattutto per gli abitanti umani che non hanno diritti di proprietà privata ma convivono con la natura dei loro luoghi da generazioni) di portare davanti alle corti di giustizia casi di violazione che altrimenti non potrebbero nemmeno essere presentati in quelle assise.

L'evento è aperto al pubblico e a libero accesso.

La collaborazione tra Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Camera Nazionale della Moda Italiana, arrivata al suo undicesimo anno, con lo scopo di condividere, lavorare e valorizzare i principi per una moda più etica e sostenibile, si articola in altre importanti iniziative.

L'opera di Michelangelo Pistoletto "Il Terzo Paradiso" è per il secondo anno consecutivo l'immagine simbolo dei CNMI Sustainable Fashion Awards (in calendario il 25 settembre), scelta per i valori intrinseci che esprime: la connessione equilibrata tra l’artificio e la natura diventa l’emblema della strada da percorrere verso la sostenibilità della moda.

La partnership tra Camera della Moda Italiana e Cittadellarte conferma inoltre l’impegno condiviso nell’ambito della formazione per la moda sostenibile, su cui è fondata l’Accademia Unidee di Cittadellarte, con le quattro borse di studio erogate da CNMI per giovani talenti che desiderano intraprendere un percorso formativo nell’ambito dell’arte e della moda sostenibile.