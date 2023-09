La magia nell'antico Egitto, conferenza con NuovaMente

L’associazione culturale NuovaMente organizza una conferenza sabato 23 settembre alle 15 dal titolo“ La magia nell'antico Egitto” con la ricercatrice storica Stefania Tosi.

La magia nell’antico Egitto era una parte integrante della vita quotidiana; gli antichi egizi, infatti, credevano che la magia fosse un dono degli dèi, che li aveva resi capaci di manipolare le forze della natura e del soprannaturale. Ritenuta un’arte sacra, la magia non era solo una tecnica, ma anche una forma di espressione di sapienza e saggezza. Essa era lo strumento divino con cui stabilire e mantenere l’ordine cosmico e sociale, contrastando il caos. In questa conferenza, esploreremo le origini, le pratiche, i simboli e gli effetti della magia egizia. Scopriremo come gli antichi egizi usavano la magia per proteggersi dai pericoli, guarire dalle malattie, influenzare il destino e comunicare con gli dèi. Vedremo anche chi erano i maghi egizi, come si diventava maghi e quali erano le loro fonti, i loro strumenti, i loro metodi e i loro obiettivi. Parleremo dei papiri magici, che contenevano incantesimi e rituali; degli amuleti e delle statuette, che avevano poteri protettivi o coercitivi, e dei rituali funerari, che accompagnavano il defunto nell’aldilà.

Stefania Tosi- Laureata in Storia, docente di materie umanistiche, ricercatrice indipendente, studiosa di storia antica e di mitologia. Da più di dieci anni si occupa di storia dell’Antico Egitto e dei testi sacri egizi a cui ha successivamente affiancato l’analisi dei testi biblici. Vive e lavora a Milano.

Prenotazione obbligatoria - NuovaMente – Viale Macallè 10 - Biella – 347 0537574