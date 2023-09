Biella, ciclista urtato da un'auto: 6 giorni di prognosi

È stato trasportato in ospedale l'uomo di origini straniere che, a bordo della sua bici, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. È successo nella serata di domenica 17 settembre, in via Trieste, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato urtato per cause da accertare da un giovane alla guida della sua auto. Subito assistito dal personale sanitario del 118, il malcapitato avrebbe riportato ferite guaribili in circa 6 giorni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti di rito.