Biella, Unione Italiana Ciechi Ipovedenti cerca volontari

“Hai più di 18 anni ed hai voglia di dedicare un po' del tuo tempo agli altri? Cerchiamo proprio te!” è lo slogan con cui l’Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Biella cerca dei volontari per lavori di segreteria, lettura di giornali e libri, accompagnamento dentro e fuori provincia, partecipazione alle iniziative, guida del pulmino della prevenzione.

“Per noi – dice il Presidente UICI Biella Adriano Gilber -avere qualche volontario in più è fondamentale per offrire aiuto ai nostri soci, composti per la maggior parte da anziani”.

Per informazioni i contatti di sono: tel+fax 01520355; mail uicbi@uici.it ; sito www.uicibiella.it .