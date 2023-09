Estate Ponderanese, dal Comune un contributo al Coordinamento della Protezione Civile della Provincia di Biella

Per organizzare i concerti dell'Estate Ponderanese previsti nel programma occorreva disporre di un palco, a norma e certificato, da allestire in piazza Alpini d’Italia a Ponderano e ad andare incontro al Comune è stata l’associazione Coordinamento delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile della Provincia di Biella, con sede in Via Gersen.

Per questo motivo la giunta Locca ha dunque deliberato di concedere al Coordinamento delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile della Provincia di Biella, un contributo di Euro 1.500,00 per la fornitura ed installazione di un palco a norma e certificato in piazza Alpini d’Italia che ha permesso la realizzazione della manifestazione “Estate Ponderanese 2023”.