Vespa Club Biella, gare ed emozioni tra Oropa e il Piazzo FOTO

La città di Biella è saldamente legata alla Vespa sin dai primi suoi passi. Nei giorni scorsi, il Vespa Club Biella, organizzatore della decima tappa del campionato Rievocazioni Storiche e del terzo appuntamento per il Trofeo Regionale Nord Ovest di Regolarità, ha voluto offrire ai partecipanti l’esperienza e l’emozione di percorrere con le proprie Vespa le stesse curve che 80 anni fa servirono ai collaudatori per testare gli accorgimenti tecnologici dettati dagli ingegneri della Piaggio e per suggerire loro le migliorie da apportare per raggiungere l’affidabilità che la contraddistingue.

Il ritrovo per tutti i concorrenti è la splendida Piazza Cisterna, in epoca medievale sede del mercato rionale e del Palazzo Comunale ed oggi cuore pulsante del Piazzo, il quartiere storico di Biella. Dopo la colazione di rito ed il briefing, si inizia con i primi Controlli Orari che vedono svettare Gabriele Cagni (VC Montecchio Emilia) incalzato ad un soffio dal compagno di squadra Roberto Orlandini, da Maurizio Norbis (VC Chiari) e da Massimiliano Cerutti (VC Ivrea). Si parte quindi per il percorso di trasferimento che prevede 2 Controlli Timbro ad Oropa e Sordevolo, dopo aver percorso i 17 km della tortuosa e panoramica “Strada del Tracciolino”. Si rientra quindi a Biella per ripetere i Controlli Orari della partenza ma ora da percorrere in senso inverso. In attesa del responso del servizio cronometraggio, i partecipanti hanno modo di rifocillarsi con un proteico panino e scambiarsi le prime impressioni sulle proprie prestazioni.

Il responso del cronometro proclama migliore della giornata Roberto Orlandini (VC Montecchio Emilia) con 26 penalità seguito da Leonardo Pilati (VC Rovereto) con 31 penalità e Gian Michele Merlo (VC Ivrea) con 36 penalità. La categoria Expert riflette quella generale con l’inserimento di Gabriele Cagni (VC Montecchio) in terza posizione. Nelle categoria faro basso Norbis Maurizio (VC Chiari) si impone su Paolo Giacomotti (VC Domodossola) e Andrea Beghini (VC Rovereto). Nella categoria storico, migliore prestazione per Gian Michele Merlo (VC Ivrea) seguito dal compagno di club Cerutti Massimiliano e da Manuel Matuzzi (VC Rovereto). Nella categoria vintage sale sul gradino più alto del podio Mattia Merlo (VC Ivrea), seguito da Emanuela Selva (VC Milano) e da Roberto De Carolis (VC Le Ferriere).

La classifica a squadre riporta a grandi linee i risultati ottenuti dai singoli partecipanti: al primo posto troviamo la compagine di Ivrea seguita da quella di Montecchio Emilia e da quella di Rovereto. Come accennato in precedenza, la manifestazione biellese è valida anche per il Campionato di zona (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) dove tre sono le categorie previste in questa edizione. La categoria Expert viene vinta da Mattia Merlo mentre la Promo vede imporsi Massimiliano Cerutti su Paolo Giacomotti e Merlo Gian Michele. Il Vespa Club Ivrea fa en plein occupando, oltre alle prime posizioni individuali, anche quella per squadre seguita dal VC Domodossola e dal VC Biella. Nella classifica finale di campionato, Mattia Merlo vince il titolo Expert 2023, Cerutti Massimiliano quello Promo e il Vespa Club Ivrea quello per squadre.